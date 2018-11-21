На колесе светят 946 тысяч люменов

Ярославское колесо обозрения получило официальное признание как наиболее ярко и оригинально освещенное. Аттракцион попал в Книгу рекордов России, победив в номинации «Колесо обозрения с самой яркой односторонней иллюминацией». На сооружении насчитали 946 тысяч люменов.



Сегодня главный редактор Книги Станислав Кононенко вручил сертификат директору по развитию ГК «Триколор» Владимиру Коллару и поздравил горожан с тем, что ярославское колесо теперь не только самое высокое в Центральной России, но и оснащенное самой яркой иллюминацией.



Подсветка рисует светодинамические изображения в режиме реального времени. Аналоги такой иллюминации есть только в нескольких городах России, но они уступают ярославскому в яркости.



— Впервые фиксируется рекорд России, связанный с колесом обозрения. До сего дня мы ни разу не вручали сертификаты таким аттракционам, — сказал Станислав Кононенко. — Поздравляю жителей Ярославля с тем, что у них есть такая достопримечательность, уже ставшая точкой притяжения для жителей и гостей города.



Напомним, 65-метровое колесо обозрения было установлено рядом с парком 1000-летия Ярославля, откуда открывается прекрасная панорама города. Торжественное открытие аттракциона состоялось 26 мая 2018 года. Ярославское колесо обозрения запомнилось не только своей величественностью. Сразу после установки влюблённая парочка занялась там сексом.

