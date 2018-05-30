Арест за секс: пару, занявшуюся любовью на колесе обозрения в Ярославле, ищет полиция

Ну не сдержались, бывает

Кто-то посмеялся над этим видео, кого-то оно возмутило, а вот полиция заинтересовалась им с точки зрения административного кодекса.

Парочку, занявшуюся сексом на колесе обозрения, теперь разыскивают, чтобы привлечь по статье.

— За подобные действия лица могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По этой статье влюблённой паре, не сумевшей сдержать свою страсть, грозит либо штраф до тысячи рублей, либо арест на 15 суток.