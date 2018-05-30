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Арест за секс: пару, занявшуюся любовью на колесе обозрения в Ярославле, ищет полиция

30 мая 2018 14:49
2 794 0
секс, колесо обозрения, Ярославль

Кто-то посмеялся над этим видео, кого-то оно возмутило, а вот полиция заинтересовалась им с точки зрения административного кодекса.

Парочку, занявшуюся сексом на колесе обозрения, теперь разыскивают, чтобы привлечь по статье.

— За подобные действия лица могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По этой статье влюблённой паре, не сумевшей сдержать свою страсть, грозит либо штраф до тысячи рублей, либо арест на 15 суток.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александр Торопов/Facebook.com
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