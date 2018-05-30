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Арест за секс: пару, занявшуюся любовью на колесе обозрения в Ярославле, ищет полиция
30 мая 2018 14:49
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Кто-то посмеялся над этим видео, кого-то оно возмутило, а вот полиция заинтересовалась им с точки зрения административного кодекса.
Парочку, занявшуюся сексом на колесе обозрения, теперь разыскивают, чтобы привлечь по статье.
— За подобные действия лица могут быть привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», — рассказали в УМВД по Ярославской области.
По этой статье влюблённой паре, не сумевшей сдержать свою страсть, грозит либо штраф до тысячи рублей, либо арест на 15 суток.
Фото: Александр Торопов/Facebook.com
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