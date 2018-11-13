Есть идея присвоить аэропорту в Туношне имя местного героя

В Ярославле пользователи социальных сетей предложили новый способ увековечивать имена героев. Ещё и какой экономный способ — просто давать их имена значимым местам.

— В Ярославской области жили достойнейшие люди, которые своими поступками заслужили, чтобы их имена были увековечены, — считает инициатор идеи и блогер Максим Диканенко. — Причем идея заключается в том, чтобы не переименовывать эти объекты, а присваивать им имена.

Блогер предлагает для начала выяснить общественное мнение по этому вопросу — точно ли все хотят такого. А уже потом выбирать места и думать, именем какого героя их назвать. Но уже вспомнили про маршала Толбухина, поэта Николая Некрасова, разведчицу Елену Колесову, купцов и промышленников Понизовкиных и хоккеиста Ивана Ткаченко. Для последнего уже и объект выбрали.

— Есть идея присвоить имя Ивана Ткаченко аэропорту Ярославль в Туношне, — говорят ребята из инициативной группы. — И главная его заслуга не в том, что он — выдающийся хоккеист или заслуженный мастер спорта, а человек, который один из первых в наше меркантильное время смог вернуть в повседневное правило состоявшегося человека подлинно христианские благодетели — бескорыстной помощи незнакомым людям, тайно спасая жизни множества людей, отправляя им деньги на лечение. Об этом, как говорил нам отец Ивана Леонид Владимирович, стало известно только после его трагической гибели.

В интернете идею поддержали не все. Некоторые пользователи вместо слов поддержки начали высказываться против присвоения аэропорту имени Ивана Ткаченко:

— Разве нормально присваивать аэропорту в Туношне имя человека, который разбился при взлёте из этого аэропорта? Каково пассажирам будет вылетать отсюда?

Но активисты успокаивают — говорят, что это всё пока на уровне идеи. Все моменты они намерены обсуждать с общественностью.



— Причем и денег из бюджетов тратить не стоит, так как переименовывать ничего не надо, а только дописать присвоенное имя, — говорят они.

Стоит ли присваивать значимым местам имена героев?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Отличная идея. Желаю ребятам воплотить её в жизнь

Никому не нужно. Скажите инициаторам, чтобы ерундой не занимались

Мне всё равно. Место есть место, как его не назови К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Ранее потомки купеческого рода Понизовкиных рассказывали губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и об идее присвоения аэропорту Ярославль имени своих предков. Но власти никак не прокомментировали и это решение. Но молчат не все.



— Неплохая идея — сделать региональные и не очень заметные аэропорты более яркими и запоминающимися, — считает депутат Ярославской областной думы Павел Исаев. — Думаю, для ярославского аэропорта подошло бы имя Валентины Терешковой. Её имя известно на весь мир и пропечатано в миллионах школьных учебников. Уверен, что с таким позывным наш аэропорт получил бы второе дыхание и быстро бы запоминался всем, кто сюда прилетает.



Кстати, в Омске тоже сейчас выбирают, чьё имя присвоить местному аэропорту. В шорт-лист для голосования вошли генерал Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актёр Михаил Ульянов.



Мнение







Журналист Марк Нуждин:



— В присваивании имён городским объектам ничего плохого нет. Лишь бы герой прошёл испытание временем и наименование было сделано грамотно с точки зрения русского языка. Примеры ошибок с первым пунктом в Ярославле общеизвестны. У нас есть, например, площадь Челюскинцев, которые, при всём уважении к их подвигу, сейчас кажутся несоразмерными значению центрального объекта Ярославля. В сквере между двумя важнейшими храмами города по соседству с Рубленым городом и Вечным огнём есть что вспомнить помимо освоения Арктики. Парк Челюскинцев где-нибудь в районе улицы Папанина, на мой взгляд, выглядел бы более уместно.



Избежать такой ошибки помогло бы мнение экспертного сообщества, которое вполне могло взглянуть на эйфорию по поводу спасения советских полярников с высоты исторической перспективы и задать вопрос — будет ли широко поддержанное горожанами название актуально через 50 лет? А для такого объекта и 100 лет — не срок. Ну а по второму пункту ошибок столько, что из них состоит весь город. Всё это уже многократно вышучено и проанекдочено: иду по Терешковой и поворачиваю на Суркова — какая-то жизнь насекомых. Отдельного упоминания заслуживает улица Карабулина, которую десятилетиями вожатые трамваев объявляли одной фамилией, и множество граждан пребывало в уверенности, что это слово означает что-то вроде загогулины, потому что улица эта была очень тёмной и кривой. Фамилии, механически вписанные на уличные таблички, могут и навредить памяти героев, которых хотели увековечить. К счастью, сейчас в названиях новых улиц кое-где возвращается старый порядок имя образования, согласно которому вышеназванные улицы назывались бы: Терешковская, Сурковская, Карабулинская, не давая повода к сомнительным каламбурам. Вот эти два пункта — значимость имени на долгую перспективу и соблюдение правил языка — важны принципиально. Остальное — можно и нужно обсуждать.