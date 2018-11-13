Город планируют переодеть к Новому году до 10 декабря

Ярославль начали украшать к Новому году. Городские власти обещают, что украсят город не менее масштабно, чем в прошлом году.

В центре города установят пять ёлок: 12-метровые на площадях Волкова, Юности, Октябрьской и Юбилейной. А также главную ёлку Ярославля — 18-метровое дерево на Советской площади. На каждую ёлку повесят около двух тысяч игрушек и 300 метров гирлянд.

— Планируется установка новой инсталляции с общегородским символом в самом центре города. Но пусть это станет сюрпризом. Новый год такой праздник, когда должны быть сюрпризы, — рассказал председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Илья Кислинский.

Так выглядит символ Нового года — 2019 в Ярославле

Также в этом году обновят праздничную подсветку на Которосльном мосту и установят все фотозоны, которые блестели в прошлый Новый год. Это сияющее кресло с камином, блестящие 3D-шары.

Также в Ярославле впервые разработали свой символ праздника и предлагают его использовать всем предпринимателям, кто хочет участвовать в украшении города.

— Тематикой новогодней концепции 2019 года стала тема тепла и уюта, которых в зимнее время года так не хватает. Гуляя по улицам города, ярославцы и гости встречают тепло во взглядах прохожих, в уютно светящихся витринах кафе и магазинов, в ароматном запахе из соседней пекарни, в улыбке уличного музыканта. Тепло и уют — это что-то домашнее, мамино или бабушкино, поэтому появились варежки, в которые хочется спрятать руки, укрываясь от снега и холода, — говорится в описании новогоднего символа.

В октябре в мэрии собрали предпринимателей, которые готовы скинуться на роскошные украшения для города. Для двух центральных улиц — Кирова и Депутатской — придумали украшения в столичном стиле. Однако будет ли реализована эта задумка, пока неизвестно.