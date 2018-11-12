Момент ЧП попал на камеру на железнодорожном переезде

В распоряжение редакции 76.ru попало видео с места ЧП, где локомотив сошёл с рельсов. На кадрах видно, что он заехал на переезд уже не по рельсам, снёс придорожные столбики, шлагбаум и остановился, перегородив путь автомобилистам. Отсюда и стало понятно, почему локомотив стоит так далеко от путей — сошёл раньше и докатился уже не по рельсам.



— Произошёл сход локомотива, — объяснили в управлении Северной железной дороги. — Пострадавших нет, задержки пассажирских поездов нет. Для ликвидации последствий направлен восстановительный поезд станции Ярославль-Главный.



Сейчас на месте ЧП продолжают работать десятки железнодорожников из разных подразделений. Они пытаются как можно скорее освободить перекрытый локомотивом железнодорожный переезд, чтобы освободить путь автомобилистам.



— Вагоны отцепили, что-то пилят и режут до сих пор, — рассказал местный житель Максим Воробьёв. — Слабо верится, что до конца дня успеют открыть переезд. Хотя, ночью, может, и доделают работу.



Железнодорожники до сих пор работают на переезде, где произошло ЧП

Подробности случившегося можно посмотреть в прямом эфире с места происшествия или в онлайн-трансляции.

