На месте ЧП работают десятки железнодорожников из разных подразделений

Сегодня в ярославском районе произошло ЧП — с рельсов в посёлке Козьмодемьянск сошёл локомотив. Всё произошло около полудня. С путей сошёл только сам локомотив, вагоны остались на рельсах. Поезд был грузовой, пассажиров в нём не было.

На место тут же приехали представители РЖД — рабочие и руководители. В итоге локомотив стоял на земле, метрах в двух от самих рельсов. Из-за аварии на путях переезд оказался перекрытым — машины не могли проехать. Всех отправляли в объезд или пешком.

Близко к сошедшему с рельсов локомотиву никого не подпускали, говорили — собственность «РЖД».

— Если нужно на ту сторону, обходите без лишних вопросов, вы мешаете работать, — говорят зевакам рабочие. — Всё остальное — только с разрешения руководства.



Рабочим поставили задачу: открыть железнодорожный переезд к концу дня.

— Задача непростая. Надеемся, что сможем уложиться, — сказали рабочие. Восстановительные работы идут до сих пор.

О причинах происшествия пока не сообщается — специалисты проведут проверку и всё выяснят.



Железнодорожники рассчитывают освободить переезд до конца дня

— Пострадавших нет, задержки пассажирских поездов нет. Для ликвидации последствий направлен восстановительный поезд станции Ярославль-Главный, — уточнили в управлении Северной железной дороги.



Подробности о ЧП можно посмотреть в прямом эфире с места происшествия или в онлайн-трансляции.

