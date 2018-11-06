Часто проезжающие по этой дороге водители не замечают знаков

В центре Ярославля вокруг площади Юности дороги сделали односторонними. На повороте с улицы Свободы на Республиканскую появился знак «Стоп», но привыкшие каждый день проезжать возле ТЮЗа автомобилисты его не замечают.



— Там все катаются, будто знаков нет, — написал Юрий Лихота в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».



Водители предупреждают друг друга о нововведении в соцсетях. В комментариях автомобилисты разделились на два лагеря: одни посчитали нововведение подставой, другие — возможностью избавиться от коллапса на узкой дороге.



— На этом повороте вечно тачек наставлено, знак даже и не видно, — написал Евгений Мальченко в группе «Подслушано в Ярославле» «ВКонтакте». — Сегодня ехал, даже внимание не обратил.



— Да, да, — соглашается Ирина Калистратова. — Всегда еду там на работу. И тут в пятницу проезжаю, и такая: «Что? Кирпич? Вчера же не было ещё» — подстава.



— Наконец-то «кирпич» повесили, — написал в паблике Александр Романов, — А то не выехать на Свободу. На Республиканской у ТЮЗа вечный коллапс из-за встречки.



Движение разрешено только по красной стрелке

В эти выходные на Московском проспекте тестировали «зелёную волну». Транспорт встал в огромные пробки.

