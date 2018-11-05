«Отметим красный день календаря "Зелёной волной"»: Московский встал в огромную пробку

Возле Московского вокзала на зелёный сигнал успевают проехать только по четыре машины из ряда

В Ярославле в 22:00 3 ноября запустили «Зелёную волну» на Московском проспекте. Перестроенные светофоры должны, по словам мэрии города, снизить задержку в направлении центра в утренние часы пик аж на 40% и на 30% — в вечерние часы в обратном направлении.



— Работу такой системы можно проверить только в жизни. Моделирование на компьютере показывает одну историю, а в реальных условиях может быть по-другому, — рассказал глава Ярославля Владимир Волков. — Чтобы минимизировать риски, старт тестовой работы системы было решено назначить на выходные и праздничные дни. В этот раз специалисты учли все ошибки, которые были допущены при прошлом тестировании «Зеленой волны» в феврале этого года.

Первый затор образовался на перекрёстке с Малой Пролетарской

Но что-то снова пошло не так, и даже в выходной день Московский проспект окрасился в красный цвет на сервисе «Яндекс. Пробки».



— Ехал из центра, сначала встал на перекрёстке с Малой Пролетарской улицей, потом у Выемки, но самая жуть творится у Московского вокзала, — рассказал 76.ru Ярослав Мазур. — Там на зелёный сигнал светофора успевает проехать только по четыре машины из полосы. И это в выходной день. Страшно представить, сколько придётся простоять завтра утром по дороге на работу.



Стоящие в пробке на Московском проспекте шутят.

— С красным днём календаря, товарищи! Отмечаем «Зелёной волной», — пишут водители в «Яндекс. Пробках».

— «Зелёная волна» удалась, — пишут водители и просят вернуть светофоры в старый режим.

— Оставьте всё, как было! Что не сделают, всё хуже! — умоляют автомобилисты.



Прошлая попытка перестроить светофоры в феврале закончилась коллапсом. Люди добирались до работы по 1,5 часа.

