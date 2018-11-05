Стоим, как раньше, стоим ещё лучше

После недовольства ярославцев, которые в эти выходные подолгу стояли в пробках на Московском проспекте из-за смены режима работы светофора, власти решили прервать тестирование «зелёной волны».



— Сейчас подводим итоги первых проб, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Режим «зелёной волны» отрабатывается только в выходные. В будни светофоры будут перестроены в старый режим.



Сегодня ярославские автомобилисты стояли в огромной пробке на Московском проспекте из центра. Больше всего было претензий к светофору возле Московского вокзала.



— На зелёный сигнал успевало проехать только по четыре машины из ряда, — рассказал Ярослав Мазур.



Пожаловались и пешеходы.



— Прошёл пешеходом от Гоголя до Институтской, — написал Камиль Бикмурзин группе «Дороги Ярославля» на «Фейсбуке». — Так как пешеходам зелёный загорается теперь через раз, а не как раньше, может, и пешеходам тоже повесить объявления прямо на светофорных столбах, что режим работы изменен и надо быть внимательным.



Прервут тестирование только в будни, в субботу в Ярославле снова запустят «зелёную волну».

