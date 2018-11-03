В центре Ярославля «Лада» влетела в «Мерседес»: водителя увезли на скорой
3 ноября 2018 15:27
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Сегодня утром в центре Ярославля произошло ДТП: столкнулись два автомобиля — «Лада» и «Мерседес». Как пишут в паблике «Подслушано в Ярославле» очевидцы, иномарка почти не помята. А вот отечественному авто досталось — смята вся передняя часть.
Почему «Лада» влетела в «Мерседес», пока непонятно. Но известно, что обошлось без жертв.
— Водителя «Лады» уводили в скорую, сам шел, — рассказал очевидец Артем Мохнюк.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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