Авария случилась ранним утром

Сегодня утром в центре Ярославля произошло ДТП: столкнулись два автомобиля — «Лада» и «Мерседес». Как пишут в паблике «Подслушано в Ярославле» очевидцы, иномарка почти не помята. А вот отечественному авто досталось — смята вся передняя часть.

Почему «Лада» влетела в «Мерседес», пока непонятно. Но известно, что обошлось без жертв.

— Водителя «Лады» уводили в скорую, сам шел, — рассказал очевидец Артем Мохнюк.