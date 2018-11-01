Не все сотрудники монастыря в курсе страшной находки

На территории Толгского монастыря в Ярославле нашли два предмета, внешне очень напоминающие боевые снаряды. Их откопали при строительстве. Испугавшись, рабочие позвонили в правоохранительные органы. На место сразу выехали сапёры.



— В ходе осмотра было установлено, что один из предметов является пустым корпусом миномётного снаряда и никакой опасности для окружающих не представляет. Другой же боеприпас оказался 82-мм миномётным снарядом с боевым взрывателем. Его корпус серьезно пострадал от коррозии, поэтому снаряд представлял опасность для окружающих, — рассказали в пресс-службе Росгвардии в Ярославле.

Корпус одной бомбы сильно пострадал от коррозии и представлял опасность для людей

Снаряд аккуратно вывезли на полигон и уничтожили. Работы на территории монастыря снова возобновлены.



76.ru позвонил в Толгский монастырь. О боевых снарядах там ничего не слышали:



— Не понимаю, о чем вы говорите. В первый раз об этом слышу.



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