Налётчики и жертвы вместе уехали куда-то наверх на лифте

В распоряжении редакции 76.ru появилось видео из подъезда многоэтажки на улице Бабича, где накануне возле дома двух мужчин выдернули из машины и жестоко избили. На кадрах видно, что после драки жертв завели в подъезд и увезли куда-то наверх на лифте.



Видео: Безопасный регион/Ярнет

Как стало известно позже, парни друг с другом знакомы. И вся эта история закончилась примирением. По крайней мере, так участники заявили сотрудникам правоохранительных органов.



— В ходе проверки сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и участников происшествия, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Установлено, что они совместно распивали спиртное, в результате чего и произошёл конфликт. За медицинской помощью они не обращались, претензий друг к другу не имеют.



Ранее в интернете появились кадры с избиением людей в Брагино. На записи видно, как мужчина вытаскивает из вишнёвой «Семёрки» другого мужчину. Сначала он сопротивлялся. Но потом всё же оказался на улице. Его стали избивать. Всю эту картину наблюдают двое приятелей. Жертва избиения долгое время лежала на земле. В этот момент парни вытащили из машины ещё одного мужчину. Его также сильно избили. Пострадавшие долгое время не могли встать. Наконец одному с большим трудом удаётся это сделать. Тогда один из нападавших подходит и бьёт его по голове сначала рукой, а потом со всего размаху ногой.

