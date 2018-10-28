Мучиться всем — и кондукторам, и пассажирам — ещё два месяца

— У кондукторов уже нервные срывы! — так описывают ситуацию, которая сложилась в общественном транспорте в Рыбинске. Здесь в троллейбусах идёт бой за копейки.

В городе некоторое время назад ввели странную цену на проезд — 18,80. И начались проблемы со сдачей.

— Десятикопеечные монеты уходят в прошлое. Банки три раза в неделю присылают размен, но его хватает на пару часов работы. Люди разные, некоторые даже не берут сдачу, но по закону это самообогащение предприятия. Другие, наоборот, требуют сдачу, доходит до того, что доводят кондукторов до нервных срывов, — объяснил Дмитрий Росин, разместивший в паблике «Рыбинский общественный транспорт» объявление.

Объявление звучит так: «Огромная просьба ко всем жителям города! Если у вас в запасах остались монеты номиналом в десять копеек, то обменяйте их, пожалуйста, у кондуктора. Мелочи катастрофически не хватает! Осталось нам продержаться ещё два месяца».

А через два месяца, предположительно, цена изменится. Называют стоимость билета — 20 рублей.