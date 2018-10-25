У мужчины не было лицензии

В Некоузском районе рядом с деревней Павлово департамент окружающей среды и природопользования нашёл место незаконного отстрела диких животных. Делом занялась полиция. Они разыскали подозреваемого охотника. Им оказался 68-летний житель Некоузского района. У мужчины не было разрешения на отстрел лося в этом месте.



— Подозреваемым даны признательные показания, он готов возместить причиненный ущерб, который, по предварительной оценке, составил более 240 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Свободная охота на лосей запрещена повсеместно. Отстрел этих животных допускается только по специальным лицензиям, которые выдаёт управление охотничьего хозяйства. Человека, попавшегося на браконьерстве, могут посадить на срок от трёх до пяти лет. Либо выписать штраф.



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