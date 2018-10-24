Словесная перепалка переросла во всеобщую драку

Сегодня ранним утром в центре города обнаружили тело зам директора ярославского АТП Евгения Нестеренко. Мужчина лежал на улице Свободы недалеко от остановки «Площадь Волкова». Как стало известно порталу 76.ru, Евгений Нестеренко погиб в драке. У нас есть эксклюзивные кадры потасовки.



Евгений Нестеренко отдыхал в одном из баров на главной улице города. По данным источника 76.ru, конфликт случился внутри бара — мужчина поссорился с одним из посетителей, а потом они вышли поговорить на улицу.



На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что посетители заведения разговаривают и курят на крыльце. Через пару минут двое парней, видимо, друзья, стоят спиной к камере. Перед ними стоит мужчина. Непонятно, Нестеренко это или нет.

Онлан-трансляция с места происшествия.

— Они зацепились и вышли разобраться. Начали козырять фамилиями, зашла речь про армию, — рассказывает источник.



Внезапно молодой человек, лица которого нам не было видно, толкает мужчину. От резкого толчка тот отлетает назад. Драчуна пытаются успокоить, но уже через несколько секунд дерутся все мужчины, кроме одного. Женщины пытаются успокоить разбуянившихся, но те продолжают махать кулаками. Их отбрасывает на дорогу. Дальше драка продолжается, но на другой стороне улицы. Камера не смогла снять продолжение.

Больше всех, видимо, переживает мужчина в светлой куртке. Он единственный из мужчин не вмешивался в драку. А на последних кадрах видео видно, как его успокаивает девушка.

Можно лишь догадаться, что между пьяной компанией продолжилась потасовка. Минут через тридцать приехала бригада скорой помощи. Носилки вытащили, но никого не увезли. Машина уехала пустая.



Мужчины вели себя более-менее спокойно, когда приехала полиция. Вместе с сотрудниками полиции уехал один из участников драки. Остальные разошлись.