Губернатор каждый год утверждает прожиточный минимум для всех

Каждый год губернатор Ярославской области обязан внести законопроект о прожиточном минимуме для пенсионеров, а также минимальной ежемесячной выплате при рождении третьего ребёнка. Как правило, эти предложения глава региона делает в конце года. В этом году губернатор решил пораньше разрешить эти вопросы. Дмитрий Миронов внёс в думу законопроекты, в которых предлагает ничего не делать с прожиточным минимумом.

Если быть точнее, то минимальную ежемесячную выплату семье при рождении третьего ребёнка оставят такой же — 10 235 рублей, а минимальный прожиточный минимум для пенсионера на уровне 8 163 рублей. Это ровно столько же, сколько предлагал губернатор два года назад.

— Величина прожиточного минимума для детей является стоимостной оценкой потребительской корзины детей, — уточняется в законопроекте. — Потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Таким образом, стоимость потребительской корзины складывается из стоимости продуктов питания, стоимости непродовольственных товаров и стоимости услуг.

Однако только в этом году Центробанк отмечает резкий рост инфляции в Ярославской области: больше всего подорожали продукты.