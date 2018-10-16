Женщину сбили во дворе

28-летний мужчина пойдёт под суд за то, что в центре Ярославля сбил пенсионерку. В ходе расследования выяснилось, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.



— Мужчина за рулём своего автомобиля, двигаясь задним ходом во дворе дома по адресу Победы, з, не убедившись в безопасности своего манёвра, сбил пенсионерку. В результате женщина получила тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.



Напомним, совсем недавно в Брагино женщина во дворе сбила мальчика и скрылась с места ДТП.

