Всем тёплого и солнечного Ярославля в эти выходные

И снова пятница! Уже решили, как провести предстоящие выходные? 76.ru подобрал вам афишу интересных событий Ярославля. Выбираем, куда пойти.

Концерт группы «Мамульки bend»



Сегодня популярная российская группа даст эксклюзивный концерт в родном городе. А ещё сегодня у солиста группы Максима Семёнова день рождения. Вы можете его поздравить и взамен получить классные подарки: майки с символикой группы и диск с новыми песнями.



— Этот альбом я писал вместе с клавишником пять лет. Мы долгое время не решались его издать. И сегодня вы всё же услышите песни из первой части альбома. Вторую часть мы выпустим в апреле, когда нашей группе исполнится 20 лет, — рассказал основатель группы «Мамульки bend» Максим Семёнов.



Где: «Китайский лётчик Джао Да», Крестьянский проезд, 7.

Когда: 12 октября в 20:00.

Почём: 500 рублей.



В честь дня рождения основателя группы Максима Семёнова — всем подарки

Смеёмся до слёз над шутками КВН



Сегодня и завтра молодые комики из Ярославля, Костромы, Вологды и других окрестных городов будут биться за право выйти в финал региональной ярославской лиги КВН. Зритель услышит самые остроумные шутки и самые яркие выступления 10 команд из разных российских вузов. Организаторы обещают, будет о-о-очень весело!



Где: Дворец молодёжи, проспект Ленина, 27.

Когда: 12 и 13 октября в 19:00

Почём: от 100 до 150 рублей.

Выступления команд разделили на два дня: по пять команд в один день

Народные гулянья и пир на весь Ростов



Ярославцев ждут в гости в древнем городе Ростове на народные гулянья. Для гостей обещают ростовские угощения, сувениры и интересные мастер-классы. Собирайтесь всей семьёй!



Где: город Ростов, ул. Карла Маркса, 30.

Когда: 13 октября с 10:00

Почём: бесплатно



Бесплатные экскурсии в Музее боевой славы



В эту субботу Музей боевой славы распахнет свои двери. Ему исполняется 37 лет, и поэтому в этот день будут бесплатные экскурсии, интерактивные игры и показ художественного фильма. Самым любознательным музей подарит заслуженную награду — военный «Наградной лист». Продлится праздник до 17:30.



Где: Музей боевой славы, ул. Угличская, 44а.

Когда: 13 октября с 10:00.

Почём: бесплатно.



Школа красоты в Ярославле



Берите с собой подружек

Торговый центр «Аура» приглашает прекрасных жительниц Ярославля на мастер-классы в школе красоты. Полезные лайфхаки по уходу за лицом и телом, подарки и скидки от магазинов-спонсоров. Зовите своих подруг и выбирайте для себя интересные занятия. Сегодня в 18:30 начнётся школа парикмахера, а в выходные — школа стилиста и визажиста с 13:00.



Где: ТРЦ «Аура», ул. Победы, 41.

Почём: бесплатно.

Раскрываем теории заговора



Теории заговора, слухи, fake news... В Некрасовской библиотеке научный журналист объяснит ярославцам, как человеческий мозг воспринимает «ложные новости» и как научиться отличать правду от вымысла. Как не остаться обманутым, расскажет на открытой лекции Борислав Козловский.



Где: Областная библиотека им. Некрасова, ул. Свердлова, 25в.

Когда: 13 октября в 16:00.

Почём: бесплатно.

На открытой лекции можно будет задать интересующие вас вопросы

Бесплатная выставка фотографа из Америки



А после открытой лекции не забудьте заглянуть на выставку американского фотографа Беовульфа Шиина. Он фотографирует знаменитых деятелей культуры и искусства. Среди его популярных работ: актер Хью Джекман, шахматист Гарри Каспаров, художница Йоко Оно и даже российская панк-группа Pussy Riot. На выставке «Читай, пиши, размышляй» ярославцы смогут увидеть портреты известных писателей, чьи книги популярны в России. А что это за писатели — гадать не надо! Надо идти на выставку, которая продлится до 15 ноября.



Где: Областная библиотека им. Некрасова, ул. Свердлова, 25в.

Почём: бесплатно.

Благотворительный рок-концерт на корм и лечение животным



В эту субботу состоится вторая часть благотворительного концерта «Рок в защиту животных». Рок-музыканты из Ярославля, Костромы, Кинешмы и других городов России будут выступать на одной сцене. Всю выручку от концерта организаторы передадут на корм и лечение кошкам и собакам.



Где: concert-hall «Кино», Волжская набережная, 4.

Когда: 13 октября в 17:00.

Почём: 200 рублей.



Российские рокеры выступают в защиту братьев наших меньших

Интерактивный спектакль для самых маленьких



В музее «Мой любимый мишка» во всю идёт детский театральный сезон. В эти выходные самым юным ярославцам покажут интерактивный спектакль «Катькин день». Премьера спектакля о весёлом приключении трёх маленьких котят состоялась ещё в 1964 году. Эта пьеса успешно ставится в детских театрах Москвы и других городах России. В это воскресенье она добралась и до Ярославля.



Где: музей «Мой любимый мишка», ул. Почтовая, 8.

Когда: 14 октября с 12:30.

Почём: 250 рублей.