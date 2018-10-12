Главное — это настроение!

— Саша, нам всем нужны осенние фоточки! — мы всей редакцией начали клянчить аватарки у Саши Савельевой, как только деревья за окном стали золотыми. Ну конечно, всем нужны такие фоточки. Золотая осень быстротечна, надо успеть! Настойчивее и физически сильнее всех оказался Михаил Контуев.



Важно найти место, где осень действительно золотая

Миша первый и пошёл шуршать в парк желтыми листиками. А во время фотосессии Саша рассказала, какие главные ошибки мы совершаем на таких съемках и как собрать крутой осенний фотоальбом.

Итак, учимся!

Совет № 1. Не страдайте у стволов



Найдите место, где клены (у них все-таки самые «фотогеничные» листья) не слишком огромные, чтобы фотографироваться на фоне золотой осени, а не обниматься со стволами. Да, это трудно — прийти в парк, увидеть дерево и не обнять его. Ох уж этот вечный образ! Но попробуйте этого не делать — ваши снимки оживут! Как заставить себя не вцепляться в ствол дерева? Походите по парку, пошуршите листьями под ногами. Можно побегать, подурачиться. Так вы расслабитесь, в кадре появится действие, и снимки будут более естественными.

Мише к лицу корона из листьев

И в осеннем венке он бесподобен!

Совет № 2. Утепляйтесь!



Солнышко сейчас уже светит, но не греет, так что как следует утепляйтесь. Постарайтесь подобрать одежду тёплых тонов. И обратите внимание на цвет — осенний парк и так яркий, слишком яркие цвета в одежде будут пестрить. Хотите уютных фото? Укутайтесь в теплый шарф, наденьте вязаный свитер (лучше без принта). Если не хотите фотографироваться в верхней одежде, не затягивайте фотосессию. 15 минут вполне хватит, чтобы сделать много крутых снимков в свитере.

Если не хотите замерзнуть без куртки, двигайтесь

Теплый шарф — то, что нужно для осенней фотосессии

Совет № 3. Долой всё лишнее!



Этот совет могут пролистнуть те, кто любит делать в студиях фото в духе «Я и моя семья в Рождество у камина». Вы и здесь, на природе, можете разыграть сценку — разложить вокруг пледа чемодан, корзинку с едой, фруктами, поставить кресло-качалку. Но я за естественность! Вы в обычной своей жизни всем этим окружены? Вам будет комфортно в такой обстановке? Если да — вперёд! Если не уверены, можно обойтись малым количеством реквизита — положить только плед, взять в руки чашку с чаем. И да, пусть в чашке будет чай.

Не берите на съемку лишние вещи

Поймайте настроение осени

Совет № 4. Шуршите!



Долой стереотипы! Осень — не самое грустное время года. Смотрите, какая на улице красота! Да, можно сделать несколько меланхоличных карточек. Подумать о вечном, о скором наступлении долгой зимы... Но! Если вы веселый человек, то не пытайтесь это скрыть! Миша не пытался и получил яркие веселые кадры. У вас в арсенале куча красивых листьев в парке. Подкидывайте их, ходите и шуршите ими, качайтесь на качелях, пойте песни, пейте горячий чаёк или кофе.



Шуршите от души

Осень — не самое грустное время года

Совет № 5. Забудьте советы!

И пятое правило — любите осень и не думайте, что есть правила. Потому что пока вы думаете, красивая осень быстренько пройдет. Впереди выходные. Самое время сделать пару-тройку отличных осенних фотографий. Вот у Миши они уже есть, а у вас?

