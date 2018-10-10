Волнистый асфальт: подрядчик провалил сроки по ремонту Ленинградского проспекта
10 октября — тот день, когда в Ярославле должны были закончить ремонт дорог по президентской программе «Безопасные и качественные работы». А это значит, подрядчики должны были сдать красивые ровные 23 улицы с новой разметкой, хорошими съездами, новыми бордюрами. Но сегодня ещё укладывают асфальт на Ленинградском проспекте, копошатся рабочие и на проспекте Авиаторов.
Мы отправились посмотреть, как сделали самую дорогую дорогу в городе — Ленинградский проспект.
Деньги текут каждый день
157 миллионов рублей — столько по смете стоит ремонт пяти километров Ленинградского проспекта. Контракт получила московская фирма «ЕКС», она же выиграла второй по стоимости контракт в Ярославле на ремонт проспекта Авиаторов.
Ремонта этой дороги ждал весь район. Ленинградский давно уже входил в список самых ужасных дорог города, на которых машины рвали шины. Водители ездили по улице, как по стиральной доске, маневрируя среди кратеров. Надоело.
Три месяца дорогу ремонтировали, но так и не отремонтировали до конца.
— У подрядчика с этого дня каждый день — день просрочки. Ему выгодно закончить быстрее, чтобы заплатить меньше штрафов, а деньги текут каждый день, — рассказывает директор агентства по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии Ярославля Виктор Макеев-Гурьянов. — Думаю, через неделю-полторы должны закончить. Проспект по основному ходу у нас готов. Остаются съезды, второстепенные дороги, подходы к пешеходным переходам, разметка, которая сейчас нанесена где-то на 40%.
Тест-драйв дороги
В мэрии говорят, что больших проблем на проспекте не видят. Однако мы прокатились по нему лично и ощутили, как новый асфальт уложен волнами, дорога бьёт по колёсам.
— Неровные трамвайные переезды, ощущаются стыки. Начиная от велодрома до пересечения с улицей Урицкого асфальт уложен квадратами. Ну, ничего, видимо, ярославцы укатают, пешеходы притопчут, — рассуждает ярославец Максим Халявин.
Прямо сейчас у второстепенных дорог хлам от рабочих валяется. Местами на проспекте после дождя стоят огромные лужи, — жалуется Анна Чирова.
Чиновники уверяют, что ещё не весь асфальт взяли на пробу, если лабораторный анализ покажет, что дорога сделана некачественно, московского подрядчика заставят переделывать.
— Погода нам ещё позволяет работать, — уверен директор агентства по муниципальному заказу и ЖКХ Виктор Макеев-Гурьянов.