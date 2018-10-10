На Ленинградском проспекте до сих пор не везде есть два слоя асфальта

10 октября — тот день, когда в Ярославле должны были закончить ремонт дорог по президентской программе «Безопасные и качественные работы». А это значит, подрядчики должны были сдать красивые ровные 23 улицы с новой разметкой, хорошими съездами, новыми бордюрами. Но сегодня ещё укладывают асфальт на Ленинградском проспекте, копошатся рабочие и на проспекте Авиаторов.



Мы отправились посмотреть, как сделали самую дорогую дорогу в городе — Ленинградский проспект.



Асфальт вперемешку с травой

Деньги текут каждый день



157 миллионов рублей — столько по смете стоит ремонт пяти километров Ленинградского проспекта. Контракт получила московская фирма «ЕКС», она же выиграла второй по стоимости контракт в Ярославле на ремонт проспекта Авиаторов.



У рабочих перерыв

Ремонта этой дороги ждал весь район. Ленинградский давно уже входил в список самых ужасных дорог города, на которых машины рвали шины. Водители ездили по улице, как по стиральной доске, маневрируя среди кратеров. Надоело.



Три месяца дорогу ремонтировали, но так и не отремонтировали до конца.

Много работы на выездах и пешеходных переходах, которые срочно доделывают

— У подрядчика с этого дня каждый день — день просрочки. Ему выгодно закончить быстрее, чтобы заплатить меньше штрафов, а деньги текут каждый день, — рассказывает директор агентства по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии Ярославля Виктор Макеев-Гурьянов. — Думаю, через неделю-полторы должны закончить. Проспект по основному ходу у нас готов. Остаются съезды, второстепенные дороги, подходы к пешеходным переходам, разметка, которая сейчас нанесена где-то на 40%.

Кучи строительного мусора лежат у дороги

Тест-драйв дороги



В мэрии говорят, что больших проблем на проспекте не видят. Однако мы прокатились по нему лично и ощутили, как новый асфальт уложен волнами, дорога бьёт по колёсам.

На первый взгляд, дорога ровная

— Неровные трамвайные переезды, ощущаются стыки. Начиная от велодрома до пересечения с улицей Урицкого асфальт уложен квадратами. Ну, ничего, видимо, ярославцы укатают, пешеходы притопчут, — рассуждает ярославец Максим Халявин.

Проблемный трамвайный переезд

Стыки видны невооруженным глазом



Прямо сейчас у второстепенных дорог хлам от рабочих валяется. Местами на проспекте после дождя стоят огромные лужи, — жалуется Анна Чирова.

Здесь асфальт переделывают



Чиновники уверяют, что ещё не весь асфальт взяли на пробу, если лабораторный анализ покажет, что дорога сделана некачественно, московского подрядчика заставят переделывать.



На проспекте ещё много грязи

— Погода нам ещё позволяет работать, — уверен директор агентства по муниципальному заказу и ЖКХ Виктор Макеев-Гурьянов.

На съезде и вовсе дороги пока нет