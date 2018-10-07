Дениса ждет дома семья

Ни конфликтов, ни жалоб — кажется, у 28-летнего Дениса Дьякова из посёлка Красный Волгарь Некрасовского района не было никаких причин бесследно исчезнуть, уйдя из дома. Тем не менее с 4 октября его ищет семья и волонтёры.

Проблем на работе и с девушкой не было — просто потому, что не было ни того, ни другого.

— Он ни с кем не ссорился, вёл себя в тот день, когда пропал, как обычно, — рассказал брат Дениса Евгений. — Да, он выпил в тот вечер, но не мог загулять.

Брат пропавшего парня уточнил его приметы — узор во всю правую руку и на груди два черепа.