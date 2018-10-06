Подросток погиб мгновенно

В пятницу вечером, 5 октября, в Ярославле из окна 11-го этажа выпал подросток. Всё произошло на проспекте Фрунзе в доме № 37.

16-летний школьник погиб мгновенно. Как стало известно 76.ru, дома в этот вечер он был один, квартира была заперта изнутри. Подросток где-то достал алкоголь и выпил.

— У него были внутренние проблемы с самим собой. Кажется, он себе не нравился, — рассказал источник 76.ru.

Мальчишка учился в школе № 21, которая находится неподалёку. Успехи в учёбе у него были средние, даже неплохие. По предварительной информации, родители в этот вечер уехали в родной Углич.

По факту обнаружения тела подростка в управлении Следственного комитета по Ярославской области началась доследственная проверка.