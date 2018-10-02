С малых лет прививают привычку вовремя платить налоги

В Ярославле налоговая попросила заплатить обязательные платежи четырехлетнего мальчика. В группе «Жесть Ярославль» появился пост ярославны Елены Заручейниковой: её четырехлетний сын получил «письмо счастья» из налоговой. В нём потребовали от несовершеннолетнего мальчика заплатить почти триста рублей. Елена сильно удивилась: ребёнку прислали письмо, а ей и её маме — нет.

— Я звонила в налоговую, сказали, что всё нормально, платите. Второму ребенку не прислали ещё. К оплате 255 рублей. Как же наша страна с малых лет заботится о своих гражданах! Сказали, что все нормально, оплачивайте с его документами, — рассказала участница группы «Жесть Ярославль» Елена Заручейникова.

76.ru обратился в управление ФНС по Ярославской области, чтобы уточнить, почему ребёнок должен заплатить налог.

— Значит, у этого четырехлетнего мальчика доля есть в имуществе, — пояснили в налоговой.



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