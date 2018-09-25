Несчастная девочка лежала на асфальте

Около часа назад на улице Труфанова напротив дома № 12 ВАЗ сбил девочку. Подросток переходил дорогу по пешеходному переходу. Сейчас на месте работают полицейские. Очевидцы вызвали скорую.



— Водитель летел на красный, как ненормальный, — рассказывает очевидец произошедшего Лариса Калабишко.



Девочку сбили на пешеходном переходе

— У моей племянницы сотрясение и травма ног. Она сейчас в Соловьёвской больнице с родителями. Нужна любая информация о ДТП: показания свидетелей, записи с видеорегистраторов, — просит дядя пострадавшей девочки Никита Удовенко.



- В результате аварии пострадала 15-летняя девочка. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Водитель трезв, - уточнили в УМВД по Ярославской области.