Жизнь в Ярославской области становится дороже

За последний месяц в Ярославской области резко вырос темп инфляции. Об этом предупреждает Росстат. За месяц в регионе общегодовая инфляция прибавила 3,1%, в первую очередь из-за подорожавших в августе продуктов.

Резко прибавили в цене мясо и рыба, инфляционные риски прогнозируют на молоко и хлеб. В отделении Центробанка по Ярославской области объяснили, почему это происходит.

— Ускоренными темпами дорожали мясопродукты и рыбопродукты, что связано с низкой самообеспеченностью региона данными группами товаров, — объясняют в Центробанке. — Высокий уровень инфляции наблюдается по общественному питанию — 6,5% (в июле 2018 года — 5,1%). Рынок общепита переходит на более экономичный формат, в котором сегмент быстрого питания оказывается более востребованным, в связи с чем рестораны среднего ценового сегмента вынуждены увеличивать стоимость готовых блюд.

Также в Ярославской области дорожают мебель, медицинские товары, одежда и обувь, что объясняют падением рубля по отношению к доллару и евро. До конца года Центробанк прогнозирует общую инфляцию в 5,5%.

Эксперты: в Ярославской области политикой убивают экономику. Напомним также, что неделю назад Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%.