Власти ищут способ избавить центр Ярославля от машин

Центр Ярославля — это запаркованные машинами улицы, неудобные для пешеходов. Так считает сам руководитель регионального отделения федерации автовладельцев России Темур Абдуллаев. Общественник с заботой о пешеходах предложил кардинальные меры: полностью избавить от машин три центральные улицы — Депутатскую, Андропова, Максимова.

И его поддержали чиновники.

— Улицы в центре уже давно используются только для парковки. И ни пешеходам, ни водителям особой радости не приносят. Давайте менять пространство и делать их пешеходными, — предлагает Темур Абдуллаев.

Дорожный активист запустил опрос, предложил сделать пешеходными либо сразу три улицы, либо одну из них. В голосовании приняли участие руководители мэрии Ярославля. Так, заместитель мэра, бывший директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов голосует за то, чтобы пешеходной была улица Депутатская. А бывшая глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Любовь Сурова считает, что освободить надо все три улицы. Этот ответ стал вторым по популярности.

Большинство голосов ярославцы отдали за то, чтобы ничего не менять.

Власти Ярославля уже не впервые задумываются о том, как из центра города выгнать автомобилистов. Одним из таких вариантов станут платные парковки вдоль улиц.