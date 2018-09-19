Воришку поймали по горячим следам

В полицию обратился владелец ларька в Ленинском районе Ярославля. Он требовал найти вора, который ночью взломал дверь павильона и выкрал оттуда товар на 23 тысячи рублей. Сотрудники полиции быстро нашли подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток. Выяснилось, что парень украл у предпринимателя сигареты и жвачку.

— Подозреваемого арестовали до начала суда. Он уже привлекался к административной ответственности за воровство. Подросток вину признал. Расследование продолжается, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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