«Локомотив» одержал пятую победу подряд

«Локомотив» вернулся в Ярославль после выездной серии. В первом домашнем матче железнодорожники встречались с череповецкой «Северсталью».



Хозяева открыли счёт на третьей минуте игры — отличился Артур Каюмов. Вторую шайбу в ворота «Северстали» забросил Якуб Накладал, воспользовавшись численным преимуществом, на третьей минуте второго игрового отрезка. До конца второго периода гости смогли отыграть лишь одну шайбу. За пять минут до конца игры «Локомотив» снова поразил ворота «Северстали». Окончательный счет установил Андрей Локтионов за 20 секунд до конца матча — 4:1. «Локомотив» одержал пятую подряд победу.



Следующий матч пройдет 18 сентября в «Арене-2000». В Ярославль приедет минское «Динамо». Напомним, что «Локомотив» решил сделать болельщикам подарок — перед матчем хоккеисты устроят автограф-сессию.

