Защитник «Локомотива» Александр Елесин открыл счёт в матче

Сегодня «Локомотив» продолжил выездную серию игр. Соперниками «железнодорожников» стал столичный клуб ЦСКА.



Несмотря на то, что хозяева в первом периоде были активнее, чаще бросали в створ, «Локомотив» оказался результативнее. Счёт на 14-й минуте матча открыл Александр Елесин, а во втором периоде защитник отдал результативную передачу — второй гол на 26-й минуте матча забил Якуб Накладал. Через две минуты Бржндон Козун увеличил отрыв — 3:0. ЦСКА меняет вратаря, но почти за половину оставшегося времени игры армейцы сумели отыграть лишь одну шайбу. Окончательный итог встречи 3:1 — победа «Локомотива».



После поражения в первом матче сезона «железнодорожники» одержали четвёртую победу подряд. Следующий матч пройдёт в Ярославле 15 сентября. «Локомотив» сразится с «Северсталью». Начало матча в 17:30.

