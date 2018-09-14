Хоккейный клуб приготовил для болельщиков подарок

Ярославский «Локомотив» с победами возвращается домой с выездной серии игр. Хоккейный клуб приготовил подарок для болельщиков — перед домашними матчами игроки «Локомотива» устроят автограф-сессии.





— Автограф-сессии запланированы перед началом поединков с «Северсталью», минским «Динамо» и «Витязем», — рассказали в ярославском хоккейном клубе. — Получить автограф любимого хоккеиста можно будет у пятой трибуны.



Встретиться с хоккеистами можно будет 15, 18 и 20 сентября за 30 минут до начала матча. В эту субботу встретиться с болельщиками и раздаст автографы капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль.

