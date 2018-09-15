Последний путь: в Ярославской области насмерть разбился мотоциклист
15 сентября 2018 16:31
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Трагедией закончилась поездка на мотоцикле для 46-летнего мужчины.
Вчера в 19:00 его «Ямаха» столкнулась с «десяткой» под управлением 68-летнего пенсионера в Рыбинском районе.
— В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте. По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, два дня назад в Ярославле женщина на иномарке сбила девочку, которая бежала к трамвайной остановке.
Фото: УМВД по ЯО
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