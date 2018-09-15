Мужчина погиб на месте

Трагедией закончилась поездка на мотоцикле для 46-летнего мужчины.



Вчера в 19:00 его «Ямаха» столкнулась с «десяткой» под управлением 68-летнего пенсионера в Рыбинском районе.



— В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте. По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Напомним, два дня назад в Ярославле женщина на иномарке сбила девочку, которая бежала к трамвайной остановке.

