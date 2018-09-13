На Олега напали, когда он возвращался домой

В Заволжском районе Ярославля жестоко избили молодого человека. Избили так, что врачи наложили ему 21 шов.



9 сентября около девяти часов вечера Олег возвращался домой из центра. Вышел на остановке «Дачная». После этого, по словам его девушки, Олег не помнит ничего.



— Он был не пьяным… Выпил немного пива с друзьями… Что произошло, почему на него напали, он не помнит. Он помнит только то, что очнулся на земле. Рядом была женщина, которая вызвала полицию и скорую, — рассказала девушка пострадавшего Александра Куварина.



Олега доставили в больницу. У него была разбита голова. Так сильно, как будто по ней ударили бутылкой. Пришлось накладывать швы. Сам Олег был весь в синяках. Все ценные вещи остались при нём.



— К нам приходили полицейские, опрашивали, что произошло. Сказали, что будут проводить проверку. Но заявление мы не писали. Мы хотим сначала найти этих людей, чтобы с конкретными фактами и именами идти в полицию. Поэтому мы ищем очевидцев, — рассказала Александра.



По словам девушки, это нападение никак не связано со сферой деятельности Олега. Он работает продавцом-консультантом. Конфликтов на работе не было. Если вам что-либо известно о произошедшем, свяжитесь, пожалуйста с Александрой по телефону 8 915 973-31-32.



В правоохранительных органах подтвердили факт происшествия.



- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Напомним, недавно в Ярославле до полусмерти избили врача-анестезиолога.