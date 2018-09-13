В аварии есть пострадавшие

На Юго-Западной окружной дороге произошло серьёзное ДТП: «десятка» влетела в пассажирский автобус. Правда, очевидцы уточняют: это водитель автобуса, не убедившись в безопасности манёвра, стал виновником ДТП.



Авария произошла вчера около 19:00 на перекрёстке ЮЗОД и улицы Магистральной.



— По предварительной информации, за рулём автобуса был 47-летний мужчина, за рулём ВАЗ-2110 — 44-летний мужчина, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



Очевидцы рассказали, что водителя «десятки» и пассажира на переднем сиденье зажало так, что потребовалась помощь спасателей.



Очевидцы говорят, что ДТП спровоцировал водитель автобуса

— Водитель легковушки, был жив, но орал от боли, — рассказал ярославец Дмитрий, ставший свидетелем аварии.



— В результате аварии с травмами госпитализированы 44-летний водитель ВАЗ и два его пассажира: 40-летняя женщина и 50-летний мужчина. Также в больницу были доставлены две пассажирки автобуса. После осмотра врачи отпустили их домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Напомним, вчера на окружной дороге случилось ещё одно серьёзное ДТП, которое парализовало движение.