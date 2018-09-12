Вертолет с тяжелобольными будет вылетать из аэропорта Туношны

Сейчас разрабатывается законопроект, по которому в нашу область пришлют санитарные вертолеты. Они будут оперативно доставлять тяжелобольных ярославцев в крупнейшие клиники Москвы. Это сократит сроки доставки пациентов, тем самым увеличит врачам шансы спасти человека.



— Проект рассчитан до 2024 года. Его стоимость — 149 миллионов рублей. В год планируется около 200 часов налета. Появление региональной санитарной авиации — это часть федерального приоритетного проекта. Поэтому финансирование планируется из государственного бюджета. — рассказали в правительстве Ярославской области.



Пока в планах разместить вертолет в аэропорту Туношны. Не исключено, что вертолетная площадка появится и в крупных больницах города. Например, в Соловьевской больнице. А пока тяжелобольных по-прежнему эвакуируют на автомобилях.