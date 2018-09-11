Из больницы о ребёнке сообщили в полицию

Игры детей с пневматическим ружьём закончились больницей. Семилетний мальчик выстрелил из него в десятилетнюю девочку.



— В полицию позвонили из больницы, куда привезли девочку с проникающим ранением, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.



Произошло всё в деревне Кульнево Ярославского района, куда дети приехали в гости. По информации полиции, ранение мальчик причинил по неосторожности. Дети увидели ружьё и решили поиграть. Сейчас полиция проверяет, как оружие могло попасть в руки ребёнку. Девочка находится в больнице.



В конце лета полиция передала в суд дело на 51-летнего ярославца, устроившего стрельбу в центре города.