Мужчина не смог внятно объяснить, почему схватился за пистолет

В Ярославле полицейские передали в суд дело 51-летнего ярославца, который устроил стрельбу в центре города.

Всё произошло 7 февраля в Кучерском переулке. Дорога там узкая, водители часто гудят и с трудом разъезжаются. Но в тот день простым переругиванием не обошлось. Мужчины за рулём поссорились, не сумев разъехаться. Один из водителей выхватил травматический пистолет и выстрелил другому в голову.

— Что-то мне в голову ударило, и я выстрелил... — говорил на допросе потом мужчина.

Что ударило ему в голову, непонятно, но ранение в голову получил 41-летний оппонент. Раненный водитель загремел в больницу.

Если суд признает вину (а в УМВД по Ярославской области собрали достаточно доказательств), вспыльчивому стрелку грозит до 10 лет лишения свободы.

