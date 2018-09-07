В ДТП никто не пострадал

Лось спровоцировал серьёзную аварию в Пошехонском районе. Там столкнулись сразу три иномарки: Audi Q7, микроавтобус Volkswagen и Volkswagen Amarok. Сразу после ДТП две машины загорелись. По словам очевидцев, несмотря на старания пожарных, Audi и Volkswagen Amarok выгорели практически полностью. А микроавтобус улетел в кювет.

— После столкновения сгорели Q7 и Amarok! Водитель микроавтобуса уходил от столкновения с лосем, зацепил встречного Amarok. Amarok влетел уже во встречную Q7. Все живы! — рассказал очевидец Виталий Носков.



По информации управления МЧС по Ярославской области, ДТП произошло в 22:02.



— Пострадавших нет, — уточнили спасатели.



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