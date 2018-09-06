Автогонщица не сильно придиралась к ярославским дорогам

Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин и автогонщица Инесса Тушканова сегодня вернулись из своего экстрапутешествия по Золотому Кольцу. За один день они проехали 823 километра на скоростном автомобиле BMW X6. На встрече с журналистами они рассказали о своих впечатлениях от поездки.



— Я была удивлена качеством покрытия, разметкой на дорогах — все на высоком уровне. На заправочных станциях присутствовал любой вид топлива. Нам было комфортно ехать, — рассказала Инесса Тушканова. — В целом поставила бы дорогам оценку за качество 85% из 100%.



Но не все так гладко: рекордсменам не понравились объездные дороги вместо тех участков, которые сейчас ремонтируют. Они посчитали их небезопасными.



Самым безжизненным участком дороги, по мнению гонщиков, оказался путь по трассе от Костромы до Иваново. Здесь самая неразвитая дорожная инфраструктура: ни одной заправки и ни одного кафе. А на пути от Ростова Великого до Углича в некоторых местах полностью пропадала сотовая связь, обрывалась работа навигатора.



— Нашим рекордом мы хотим привлечь как можно больше туристов на посещение Золотого кольца: на машинах, пешком, неважно. Начинаешь гордиться своей Россией, когда побываешь в таких красивых местах, — добавил ультрамарафонец Дмитрий Ерохин.

Кстати, ультрамарафонец Дмитрий Ерохин в этом году пробежал 777 километров ради Золотого кольца.



Во время своего скоростного путешествия гонщики снимали видео и фото из городов, куда они заезжали. Завершив в Ярославле своё турне, они получили грамоты за рекордный заезд по городам этого маршрута.

Уже в ноябре на годовщину Золотого Кольца России рекордсмены хотят повторить свой маршрут, но теперь на общественном транспорте.

