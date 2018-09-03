Этот вагон уже выезжает из Москвы в Ярославль

В Москве загружают на фуры трамваи, которые будут курсировать по Ярославлю. Столичный подарок ждали больше полугода. Приедут в наш город вагоны уже сегодня.



— Сегодня трамваи выезжают из Москвы, ждём их с нетерпением, — рассказал директор «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Правда, пока неизвестно, когда и на какие маршруты выедут подаренные городу трамваи.

— Вагонам ещё предстоит пройти комплексный техосмотр, — рассказал Ильхам Худиев. — Затем надо будет поставить их на учёт на баланс предприятия и застраховать.

Трамвай недавно ездил по Измайлово, а теперь готов к отправке в Ярославль

Всего в Ярославле ждут 20 б/у трамваев, отправлять из Москвы их будут по два. Ждали их ещё весной, но вагоны провезли мимо Ярославля — в Волгоград. Посчитали, что им нужнее. Правда, не все в нашем городе обрадовались такому подарку. Общественники выступили против старого транспорта.

