Трамваи, которые подарят Ярославлю, ещё ездят по Москве

Москва обещала подарить Ярославлю старые трамваи, которые почти десять лет возили жителей столицы. Правда, с момента обещания прошло уже больше полугода, а трамваев всё нет.

Оказалось, что они будут, но позже. Те самые трамваи в подарок Ярославлю ещё выходят в рейсы по Москве.

Этот трамвай немного позже привезут в Ярославль

— А наш внештатный фотограф Антон Бучин на выходных съездил в Москву и нашёл несколько наших трамваев на улицах столицы. Прибытие именно этих вагонов мы ожидаем, — опубликовали в «ЯрГорЭлектроТрансе».

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Напомним, первые списанные трамваи проехали мимо Ярославля до Волгограда. Ярославские общественники и вовсе выступили против таких б/у подарков.