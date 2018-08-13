Мама с дочкой попали в больницу

На злополучном перекрёстке на Тутаевском шоссе ярославцы требуют поставить светофор. Активисты собирают подписи на его установку. Последней каплей стало ДТП, которое произошло на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Елены Колесовой 10 августа. Напомним, там на пешеходном переходе машина сбила девочку и её маму. К счастью, они остались живы. Но получили серьёзные травмы.



— Мы организовали сбор подписей на установку светофора на данном перекрёстке. Сбор проходит в продуктовом магазине на улице Елены Колесовой, 8, — рассказал активист Михаил Рахимов.



Мы уточнили у мэрии Ярославля, не планирует ли департамент дорожного хозяйства ставить светофор на этом перекрёстке.



— Этот перекрёсток включён в программу «Безопасные и качественные дороги». Светофор появится в 2019 году, — рассказал пресс-секретарь мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

