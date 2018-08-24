Авария произошла в Брагино сегодня утром

Сегодня около 10 часов утра в Ярославле около дома № 26 на Большой Норской улице произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который ехал по 60-му маршруту. МАЗ протаранил ВАЗ 9-й модели, за рулём которого сидел 28-летний мужчина.



— В результате аварии пострадали четыре пассажирки автобуса — 23, 50, 61 и 68 лет, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Их всех с места ДТП увезли в больницу. А потом — отправили на амбулаторное лечение.



Сейчас в деталях аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

