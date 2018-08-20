Православные парализовали движение в Ярославле: куда не соваться на машине
По улицам Ярославля идёт крестный ход в честь дня иконы Толгской Божьей матери. Православные вышли от Успенского собора и направляются к Толгскому монастырю. Они несут лик Богоматери по проезжей части.
Сейчас колонна идёт по Республиканской улице к Полушкиной роще.
— Перед крестным ходом едет машина ДПС, замыкает шествие ещё одна, — сообщает фотокорреспондент 76.ru Александра Савельева. — Там, где идёт колонна, образуется пробка. Движение по встречной полосе открыто. Но всё же там, где они идут, образуются пробки.
Крестный ход пойдёт по дороге до Брагино. Православные дойдут до Иваньково, а там они в Толгу переплавятся через Волгу.
Скоро в Ярославле будут перекрывать движение ещё из-за одного праздника. На этот раз из-за мусульманского.