Православные парализовали движение в Ярославле: куда не соваться на машине

Крестный ход по проезжей части дойдёт до Брагино

По улицам Ярославля идёт крестный ход в честь дня иконы Толгской Божьей матери. Православные вышли от Успенского собора и направляются к Толгскому монастырю. Они несут лик Богоматери по проезжей части.



День иконы Толгской Божьей матери будут отмечать и завтра

Сейчас колонна идёт по Республиканской улице к Полушкиной роще.



Перед дорогой к Толге православные поели на свежем воздухе

— Перед крестным ходом едет машина ДПС, замыкает шествие ещё одна, — сообщает фотокорреспондент 76.ru Александра Савельева. — Там, где идёт колонна, образуется пробка. Движение по встречной полосе открыто. Но всё же там, где они идут, образуются пробки.

Крестный ход пойдёт по дороге до Брагино. Православные дойдут до Иваньково, а там они в Толгу переплавятся через Волгу.

Стрим от Саши Савельевой

Там, где идёт крестный ход, собираются пробки

Скоро в Ярославле будут перекрывать движение ещё из-за одного праздника. На этот раз из-за мусульманского.

