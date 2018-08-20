В Ярославле мусульмане начнут отмечать Курбан-байрам с самого утра

В среду, 22 августа, мусульмане отметят исламский праздник окончания хаджа Курбан-байрам. В Ярославле праздновать начнут, как положено, с самого утра.



— На территории соборной мечети мы начнём встречать гостей в 7:20, — рассказал председатель духовного управления мусульман Ярославской области Насир Халилов. — Когда все соберутся, мы совершим намаз. А днём мы будем готовить праздничный плов. Планируем сделать это в час дня. Зайти и угоститься им может любой желающий.

Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын Исмаил. В противоположность исламскому преданию, в Библии фигурирует другой сын Ибрахима Исхак. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака.



Из-за праздника в городе перекроют дорогу возле мечети. Городские власти предупреждают, что проехать по улице Победы будет нельзя с 6 часов утра. Когда точно откроют движение, в мэрии сказать не могут — говорят, что сразу, как мусульмане закончат отмечать праздник.



— А ещё на улице Победы около мечети во вторник в 7 вечера будет введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.



Обряд жертвоприношения, который положено делать в этот день, мусульмане проводить на территории мечети не будут. Они планируют делать это на фермах за пределами Ярославля. Так они делают уже не первый год, чтобы не оскорблять чувства людей других конфессий.



А сегодня и завтра в Ярославле православные отмечают День Толги. Из-за этого тоже перекрыли движение транспорта. Мы уже писали, что будет в эти дни и как можно доехать до Толгского монастыря на транспорте.

