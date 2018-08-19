Сергей Петрович знает каждую травинку в своих «владениях»

Охотничий билет, разрешение на оружие и охоту, путевой лист — все эти документы должен проверять егерь Николай Страхов у желающих пострелять. В этот день в рейде к ним особенно пристальное внимание: только что открылся сезон на водоплавающих птиц. В узких кругах — праздник. Вместе с егерем корреспондент 76.ru отправилась в поля близ деревни Медведково Ярославского района.



Выстрелил в зверя — ещё не охотник

Сегодня Николай Петрович в рейде с пяти утра. Проверяет, записывает. Признается, что ездить по лесу может с закрытыми глазами: каждый кустик знает, знает и самые «хлебные» места, и самих охотников. Каждый сезон приезжают либо они, либо их подросшие сыновья. Поэтому егеря встречают как родного и приглашают попробовать приготовленные трофеи. Николай Петрович вежливо отказывается: много работы. Но от сочного арбуза отказаться не смог никто.



— Охотником нужно родиться. Я ружье взял в руки впервые в семь лет, хотя и родители всю жизнь работали в рыбхозяйстве. Нужно чувствовать природу. Если ты пристрелил зверя — ты еще не охотник. Охотник должен быть благородным и любить природу.

— Ваши документы?

«Ружья наводили на меня»

Пока Николай Петрович едет проверять следующих охотников, «травит» байки:

— Приехал один такой на охоту. Машина за 10 миллионов, ружья по полмиллиона, карабины дорогущие, все блестит, как с выставки взято. Идем в лесу мы с ним, тут он поворачивается и говорит: «А есть водичка?» Я говорю: «Конечно, а что, вода в ваше обмундирование не входит?».

Одна из компаний встретила Николая Петрович неприветливо. Незаконный, говорят, рейд. Хотя документы у них были в порядке, неприятный осадок на душе остался.



— Неадекватных много. На меня и ружья наводили, и грозились пристрелить, несмотря на то, что я сам был без оружия.

В Ярославле открылся сезон охоты

Выстрелы вдали

У Николая Петровича кнопочный телефон, нет доступа в интернет. Он признается, что практически не смотрит телевизор: много работы. Под конец дня приглашает прогуляться по месту, где он живет. На большом участке: пруд, в котором он сам выращивает рыбу, голубятня, высаженные груши, сосновая аллея, домик и баня. Все сделано своими руками. Здесь он живет с женой, ласково называет ее женкой.

В завершение дня выезжаем на Которосль и пьем чай с конфетами, наслаждаясь тишиной леса. Вдали слышатся выстрелы ружья — значит, Николай Петрович сегодня работает допоздна.

