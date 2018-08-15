Контейнерные площадки разобрали, мусор оставили

Ярославские экоактивисты обсуждают очень странное происшествие, случившееся в выходные в Красноперекопском районе. Здесь сразу по четырём адресам неизвестные разнесли контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. Это произошло на улицах Нефтяников, 4, Менделеева, 18, Титова, 1, Титова, 21.

Действия неизвестных попали на уличные камеры видеонаблюдения. К площадкам подъезжали на «Газели», рабочие разбирали контейнеры на металлические листы, оставляя весь мусор валяться вокруг. Металл погрузили и увезли.

Обслуживанием этих площадок занималась компания «Альфа Групп», где объяснили, что происходит.

— Все площадки в районе будут демонтированы до конца августа. Наша компания ими больше заниматься не будет, — ответили по телефону горячей линии.

Так теперь выглядят контейнерные площадки

Тем временем активисты уже собрались писать заявления в полицию, прикладывая видео. Ведь после такого демонтажа контейнеров, район оказался завален пластиком и другими отходами, которые ярославцы старательно сдавали раздельно.



— Эти контейнеры устанавливали года два-три назад. Мы напишем в полицию, — рассказал активист Валерий Пьяньков.

Однако в Ярославле всё же есть места, куда можно привозить раздельно собранный мусор, и его точно увезут в нужном направлении. Правда, работают они только раз в неделю. Мы публиковали их расписание тут.