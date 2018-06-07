Завтра в Ярославле можно будет сдать мусор раздельно: куда везти

Сдать мусор раздельно в Ярославле можно, но сложно

На один день в Ярославле откроют пункт раздельного сбора мусора. Он появится завтра на улице Павлова напротив дома № 3. Сюда приедет мобильный пункт сбора от регионального оператора — компании «Хартия».

— Принимать будем четыре основные фракции, которые подлежат обработке: пластик, стекло, бумагу и металл, — рассказали представители компании. — Затем мусор без дополнительной сортировки отправят сразу на переработку.

Машина будет ждать мусор с 17 часов вечера напротив магазина «Хороший».

Сейчас в Ярославле сдать мусор на переработку можно лишь на таких единичных акциях. Раз в месяц «Экомобиль» приезжает за мусором на площадь Юности.