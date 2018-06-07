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Завтра в Ярославле можно будет сдать мусор раздельно: куда везти
7 июня 2018 17:29
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На один день в Ярославле откроют пункт раздельного сбора мусора. Он появится завтра на улице Павлова напротив дома № 3. Сюда приедет мобильный пункт сбора от регионального оператора — компании «Хартия».
— Принимать будем четыре основные фракции, которые подлежат обработке: пластик, стекло, бумагу и металл, — рассказали представители компании. — Затем мусор без дополнительной сортировки отправят сразу на переработку.
Машина будет ждать мусор с 17 часов вечера напротив магазина «Хороший».
Сейчас в Ярославле сдать мусор на переработку можно лишь на таких единичных акциях. Раз в месяц «Экомобиль» приезжает за мусором на площадь Юности.
Фото: Анна Ёлкина
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