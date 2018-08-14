На трассе в Ярославской области «десятка», битком набитая людьми, врезалась в «Мазду»
14 августа 2018 10:52
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Серьёзное ДТП произошло на трассе в Переславском районе вчера вечером. «Десятка», набитая людьми, врезалась в «Мазду». От удара отечественный автомобиль улетел в кювет.
— В ВАЗ-2110 находились пять человек. За рулём был 27-летний водитель. В результате аварии пострадали три человека, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Ранее 76.ru писал о том, что сегодня ночью на трассе в Ростовском районе произошло смертельное ДТП.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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