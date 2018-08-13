Жары уже не будет

Знойная жара, державшаяся все выходные, спадёт. Август медленно начнёт становиться действительно последним месяцем лета. Синоптики рассказали, какая погода ждёт нас на этой неделе.

Днём столбик термометра ещё покажет нам хорошую погоду: +20... +25 — такой будет температура каждый день. Несмотря на тёплые юго-западные ветра, по ночам будет становиться всё холоднее. Средняя температура ночью будет около +10... +12 градусов. А к следующей субботе может опуститься всего до +8. Выходя утром на работу, захватите с собой что-нибудь тёплое.

Приятная новость для грибников: всю неделю в области будут идти кратковременные дожди. При этом солнце лишь ненадолго будет скрываться за облаками. Тёплая и влажная погода — лучшее время для роста грибов в лесах Ярославской области. 76.ru уже публиковал карту грибных мест: смотрите тут.