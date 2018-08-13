Главное управление МЧС России по Ярославской области распространяет экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды.



Спасатели рекомендуют во время непогоды сидеть дома

— По данным синоптиков, сегодня и завтра в Ярославле и области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12–17 м/с. — говорится в сообщении спасателей. — Есть вероятность, что произойдут чрезвыйчайные ситуации, связанные с обрывом линий электропередачи и линий связи, падением деревьев, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных рекламных конструкций, ветхих крыш и так далее.



Спасатели рекомендуют без особой необходимости не выходить из дома. Также следует запастись питьевой водой и едой; заклеить окна крест-накрест пластырем, чтобы осколки не разлетелись по квартире; отключить газ и электричество; убрать с балкона вещи, которые может сдуть ветром. Если же вы во время разгула стихии окажетесь на улице, то нужно держаться подальше от ветхих строений, рекламных щитов и старых деревьев.

